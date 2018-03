Seniorenwohngemeinschaft geplant

Anzeige

Der Schwesternverband sah für Ahorn ein ausreichendes Versorgungsangebot in den umliegenden Gemeinden vorhanden. Diese Angebote könnten die Ahorner Bürger nutzen. Um jedoch die älteren Bürger solange wie möglich im Ort zu halten, müsse ein lokales Konzept entwickelt werden. Dies solle auf die vorhandene Infrastruktur zurückgreifen und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähig sein, so Sellmann.

So kam der Schwesternverband auf das Modell „Wohnen mit Gemeinschaft“: In der Straße „Zum Paradies“ in Eubigheim könnte laut erstem Entwurf eine Anlage mit barrierefreien Mietwohnungen in verschiedenen Größen entstehen. Der zweiflügelige Bau für etwa 20 Wohneinheiten soll in der Mitte Gemeinschaftsräume haben, in dem die Bewohner sich treffen oder zusammen essen können. Zum Wohnangebot kann – je nach Bedarf – der Service in Anspruch genommen werden wie Pflege, Reinigung, Essen auf Rädern, Wäschedienst und Hilfe bei Behördengängen.

Das Modell sei eine Zwischenlösung für Menschen, die nicht mehr alleine Zuhause wohnen möchten, jedoch auch nicht in ein stationäres Pflegeheim ziehen wollen.

Nach der Vorstellung des Projektes kamen viele Fragen im Gemeinderat auf. Harald Honeck fragte, ob eine Pflegekraft immer vor Ort sei. Dies verneinte Sellmann. Es gebe einen Hausnotruf und je nach Bedarf, könne man zusätzliche Pflege in Anspruch nehmen. „Wo ist dann der Mehrwert dieses Modells im Vergleich dazu, wenn ich Zuhause bleibe?“, wollte eine Bürgerin wissen. Sellmann wies auf die Barrierefreiheit der Wohnungen hin und die Möglichkeit zur Gemeinschaft unter den Bewohnern. Außerdem würden Aufgaben wegfallen, die auftreten, wenn Senioren ein ganzes Haus mit Garten zu bewirtschaften hätten.

Gemeinderat Roland Englert fragte nach den zu erwartenden Mietpreisen. „Vergleichbare Mietwohnungen kosten im Moment zwischen 9,50 Euro und 10,50 Euro“, antwortete Sellmann. Bürgermeister Elmar Haas erklärte: „Man darf den hohen Mietpreis nicht mit einer normalen Wohnung vergleichen.“ Die Vorgaben zur Barrierefreiheit seien enorm und die Baupreise seien gestiegen.

Ein interessierter Bürger erkundigte sich nach den nächsten Schritten des Projektes. Sellmann erklärte, falls der Gemeinderat zustimmen sollte, könnte der Schwesternverband das Grundstück erwerben und den Bauantrag stellen. Bei einigen Gemeinderäten stieß die Idee auf Begeisterung. „Das Konzept ist eine Bereicherung für die Gemeinde und eine tolle Chance, weil solch ein Angebot im Umkreis nicht vorhanden ist“, sagte Englert. Haas freute sich über das positive Feedback. Damit seien die Voraussetzungen für die weiteren Planungen gegeben. suso

