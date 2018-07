Stolz sein auf diese Erfolgsgeschichte

Anzeige

Die Eröffnungsrede der Lerngruppensprecher von Jahrgang 9 und 10 unterstrich den Slogan der Schule: Jedes Kind ist anders. „Danke, dass wir hier bei Ihnen anders sein durften, nicht verbogen wurden und in unserer Einzigartigkeit wahrgenommen wurden“, so die Abschlussworte von Lerngruppensprecherin Lara Schubert.

„Hätte nicht besser laufen können“

Bürgermeister Elmar Haas nahm die Worte gerne auf und bedankte sich bei Schulleitung und dem gesamten Team im Lernhaus Ahorn. Aus Sicht des Schulträgers hätte es nicht besser laufen können, denn nur wenn Schule und Kommune gemeinsam denken, sei so eine Erfolgsgeschichte zu schreiben.

Am Ende eines sehr abwechslungsreichen, kreativen und unterhaltsamen Programmes, gekonnt moderiert von den 9. und 10. Klässlern Aron Falkenberg und Sofia Mai, sprach Rektorin Carmen Stemmler. Sie nahm sowohl die Entwicklung der letzten sechs Jahre von einer damals kleinen Schule hin zu einer überregionalen und qualitativ herausragenden Bildungseinrichtung in den Blick.

„Wir wollten Ihren unterschiedlichen Kindern unterschiedliche Wege ermöglichen und wir wollten mit der Vielfalt innerhalb der Gemeinschaft einen sehr wichtigen Beitrag für die Wissens- aber auch Wertevermittlung unserer Gesellschaft leisten“. Daneben stellte sie die Dringlichkeit nach pädagogischer Veränderung heraus: Kaum ein Schüler zeige in allen Fächern gleich starke Leistungen. Weshalb ihm auf der GMS bis zum Abschlussjahr ermöglicht werde, auf unterschiedlichen Niveaus zu lernen und zu arbeiten und auch auf diesem Niveau die entsprechende Klassenarbeit zu schreiben. Als Beispiel nannte sie in Mathematik auf grundlegendem Niveau, in Deutsch auf Realschulniveau und in Englisch auf gymnasialem Niveau. Und dies gelte auch für die Nebenfächer. Dadurch würde die Motivation in jedem einzelnen Fach hoch gehalten.

Lob und Preise

Dass die Schülerinnen und Schüler hervorragende Leistungen zeigten, bestätigten neben Jochen Groß, dem Rektor der Realschule Lauda und Vorsitzender des Prüfungsausschusses, die konkreten Ergebnisse des ersten Jahrganges: Von den 25 Schülerinnen und Schülern mit Hauptschulabschluss erhielten sechs ein Lob für gute schulische Leistungen und vier für vorbildliche personale und soziale Kompetenzen. Mit einem Gesamtschnitt von 2,7 lassen sich die fachlichen Leistungen mehr als sehen.

Getoppt wurde dies noch durch die 16 Schülerinnen und Schüler, die alle bestanden und in diesem Schuljahr den Realschulabschluss mit einem Durchschnitt von 2,3 ablegten. Matthias Fischer, Konrektor der Schule, überreichte gemeinsam mit der Klassenlehrerin der LG 10, Tanja Schmittner, sechs Belobigungen und drei Preise. Der jährlich ausgeschriebenen Mathematikpreis für den besten Schüler der vergangenen 2 Schuljahre, verliehen von Bernd Scherer im Namen der Volksbank Kirnau, ging in diesem Jahr gleich an vier Jugendliche: Lara Schubert, Selina Fränzel, René Hoßfeld und Christoph Czerny, dessen Realschulabschluss bei einem Schnitt von 1,4 mit einem Preisgeld von 100 Euro belohnt wurde. lha

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.07.2018