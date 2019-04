Eubigheim.„Tagaus, tagein sind Sie für uns da“, lobte Pfarrer Steffen Kolb Mesnerin Marianne Mehrbrei anlässlich deren Jubiläum 25 Jahre Mesnerdienst. Der Festgottesdienst zu Ostern in der Pfarrkirche St. Maria bot einen würdigen und angemessenen Rahmen dafür. Ob die besonderen Tätigkeiten zu den Hochfesten oder ganz Alltägliches, „zwischen dem morgendlichen Aufschließen der Kirche bis zum Abschließen am Abend, es steckt viel Dienst dazwischen, den man nicht sieht“, so Pfarrer Kolb anerkennend.

Die Dankbarkeit der Pfarrgemeinde zeigte sich im spontanen Applaus der Kirchenbesucher. Die Urkunde und silberne Ehrennadel wurde bereits bei der Mesnerversammlung überreicht. een

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019