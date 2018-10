Teamtage im Waldseilgarten

Ahorn.Wie zu Beginn jedes Schuljahres machten sich auch in diesem Jahr Schüler des Lernhauses im Rahmen des schuleigenen Fachs „Lebe!“ auf den Weg in den Waldseilgarten Boxberg. Alles drehte sich um die Themen Kooperation, Stärken jedes Einzelnen, Teambuilding und Erlebnispädagogik. Der Spaß durfte natürlich auch nicht zu kurz kommen. Bei unterschiedlichen Kooperationsaufgaben wurden die Gruppen vor Probleme gestellt, die sie nur als Team bewältigen konnten. Da hieß es, überlegen, diskutieren und Absprachen treffen. Nach der Mittagspause ging es in die Höhe. Es kostete die Kinder viel Kraft, ihre eigenen Grenzen zu überwinden und ihre jeweilige Aufgabe in sechs beziehungsweise zehn Metern Höhe zu meistern. Am Boden galt es für die restlichen Teammitglieder Mut nach oben zu schicken und die Kinder so zu unterstützen. Neben dem Spaß und den spannenden Erfahrungen im Wald war es auch ein tolles Gefühl, in der Gruppe mit allen Stärken und Schwächen akzeptiert zu werden. Gestärkt und selbstbewusst ging es wieder zurück ins Lernhaus. lh

