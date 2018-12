Theaterverein spielt

Berolzheim.Der Theaterverein Berlscher Bühne spielt im Januar „Ein fast perfekter Ehemann“. Gespielt wird am 11. /12. Januar um 19.30 Uhr und am 13. Januar um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Berolzheim. Einlass ist jeweils 60 Minuten vor Spielbeginn. Am 11. Januar findet um 14 Uhr die Kinder- und Seniorenvorstellung statt. Kartenvorverkauf für die Abendvorstellungen ist am 23. Dezember um 10.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Kartenreservierungen sind vom 27. Dezember bis 9. Januar unter Telefon 06296/1308 möglich. Bild: Bühne

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018