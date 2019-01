Turbulentes Stück nimmt gutes Ende

Theaterfans kamen in Berolzheim wieder auf ihre Kosten. Die Theatergruppe „Berlscher Bühne“ führte die Komödie „Der fast perfekte Ehemann“ von Jennifer Hülser auf.

Berolzheim. Schon als der rote Vorhang aufgezogen wurde und bevor das erste Wort auf der Bühne fiel, hallte bereits schallendes Gelächter durch das Dorfgemeinschaftshaus in Berolzheim. Der faule Ehemann Peter Maurer (Georg Löhr) schnarcht auf dem Sofa, die Wohnung sieht aus wie eine Müllhalde und die Ehefrau? Die ist weg, zu ihrer Freundin nach Mallorca geflogen.

Die „Berlscher Bühne“ präsentierte ihr neuestes Lustspiel „Der fast perfekte Ehemann“, über das sich in drei Aufführungen zahlreiche Zuschauer vor Lachen bogen.

Nachdem Ehemann Peter Maurer erklärte, dass seine Frau Gaby (Beate Runke) ihm ein Ultimatum gestellt habe, damit er lerne, wie es im Haushalt funktioniere, solle sein bester Freund Olaf Kaiser (Klaus Häffner) die Situation retten und dem unbeholfenen Peter zur Seite stehen. Das Problem: Die Tipps vom etwas einfältigen Olaf sind eher schlecht als recht.

So realisiert die Männerriege dann ein Rezept aus dem Kochbuch mit Stielen vom Blumenstrauß und Wasser aus der Vase, wobei dabei fraglich bleibt, ob das Wasser eigentlich anbrennen kann. Die Idylle wird vor allem von der Nachbarin Ella Ehrlich (Denise Baumann) gestört, die mit ihrer nervtötenden Stimme von dem geplagten Peter fordert, er solle mit ihrem Hund Gassi gehen und ihr Essen kochen, schließlich täte seine Frau das auch immer.

Dann taucht die leicht bekleidete Nachbarin Diana Blaukorn (Sofia Göller) auf, die sich angeblich ausgesperrt hatte und deshalb bei Peter einziehen muss, was diesen aber im Laufe der Zeit ganz schön in die Bredouille bringt.

Als sich noch die lästige Schwiegermutter Elfriede Vierkant (Heike Noe) ebenfalls im Hause des Maurers einnistet, wird Diana kurzerhand zur polnischen Putzfrau Dascha. Der mittlerweile völlig gestresste Hausherr findet das Schwiegermonster schlimmer als Ungeziefer“, was die Nachbarin Ella Ehrlich in ihrer Unwissenheit gleich wörtlich nimmt und einen Kammerjäger bestellt.

Werbesong als Running-Gag

Als Dieter Rieselkäfer (Jürgen Bühler) auf der Matte steht, um das Ungeziefer zu bändigen, hielt auch der letzte Zuschauer nicht mehr inne. Der Werbesong des Kammerjägers avanciert von da an zum Running-Gag des Abends und wurde vom Publikum jedes Mal begleitet. Und der Herr „Riesenkäfer“ hatte auch die Ungezieferursache schnell entdeckt: Die Kittelschürze, die Ella Ehrlich zwecks Hausarbeit an Peter ausgeliehen hatte. Mit seinen Tinkturen machte er den kleinen Tierchen schnell den Garaus.

Und als dann Schwiegermutter Elfriede sich mit der Nachbarin ein Likörchen nach dem anderen gönnte, geriet sie an die Ungeziefertinktur, die Halluzinationen auslöst. So glaubte Frau Vierkant dann, in ihrem Urlaubsoutfit mit Badeanzug an einem mediterranen Badestrand zu sein. Die Zuschauer waren begeistert.

Viel zu früh kommt auf einmal die Hausherrin Gaby zurück, die in ihrem trauten Heim das reinste Chaos vorfindet. Wie es sich für ein solches Stück aber gehört, wartete auf die Zuschauer natürlich ein glückliches Ende, so dass Peter – „es ist nicht so, wie du denkst“ – seine Gaby am Ende trotzdem in die Arme schloss. ms

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019