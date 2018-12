Ungeliebtes Projekt?

Im Rahmen der Berichterstattung über den Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises am 5. Dezember war ein Bericht zu lesen, der mich doch erst erstaunte und dann doch wieder ernüchterte. Was war da zu lesen: Der Main-Tauber-Kreis in Federführung seines Landrates kann oder will sich wohl an getroffene Absprachen über den Anteil der Landkreise zur Finanzierung des Ausbaus der Regionalstrecke Osterburken-Lauda-Würzburg nicht mehr erinnern. Bravo Herr Landrat so muss man es machen, wenn der Druck der Straße zu groß wird, sich sofort als Leitfigur präsentieren und wenn die erste Wut verebbt ist, findet man garantiert einen Weg, dieses vom Main-Tauber-Kreis ungeliebte Projekt doch noch zu sabotieren.

Wie armselig muss es sich doch anfühlen, wenn ein benachbarter Landkreis mit rund 25 Prozent Streckenanteil sich um 200 Prozent mehr engagiert als der am meisten davon betroffene Landkreis. Sie, Herr Landrat Frank, sollten eigentlich jeden Sonntag eine Kerze entzünden aus Dankbarkeit, dass nicht der Bürger, sondern der Kreistag seinen Landrat wählt.

Aber auch so wird der Bürger dieses verantwortungslose Handeln nicht vergessen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018