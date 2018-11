„Vehement“ gegen Lärmschutzwand

Ahorn.In Sachen Lärmschutzmaßnahmen der Deutschen Bahn hat der Gemeinderat Ahorn am Dienstag eine Entscheidung gefällt: In Eubigheim soll keine Lärmschutzwand entstehen. Der Gemeinderat Ahorn folgte in seiner Sitzung in Schilling-stadt einstimmig dem Empfehlungsbeschluss des Eubigheimer Ortschaftsrats. In einer Bürgerversammlung und in einer Ortschaftsratssitzung war dieses Thema dort ausführlich diskutiert worden. Dabei stellte sich heraus, dass die direkt betroffenen Einwohner Eubigheims kein Interesse an einer solchen Wand haben. Sie waren laut Ortsvorsteher Roland Englert sogar „vehement“ dagegen: „Sie wollen sich die Sicht nicht verbauen lassen“. Englert betonte, dass sich der Ortschaftsrat diesen Beschluss nicht einfach gemacht habe.

Die möglichen passiven Lärmschutzmaßnahmen sollen möglichst zeitnah durchgeführt werden. Der Zuschuss dafür wird nur für Gebäude gewährt, die vor dem 1. April 1974 errichtet wurden. sk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018