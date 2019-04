Vereinsgeschichte wird mit vielen Bildern lebendig

Eubigheim.Wichtigstes Thema bei der Mitgliederversammlung des FC Eubigheim war im voll besetzten Sportheim das 100-jährige Bestehen. Am Geburtstag wollen es die Frankonen richtig krachen lassen. Das ganze Dorf fiebert in erwartungsvoller Vorfreude den Festivitäten entgegen. Bevor die Vorsitzenden das Programm vorstellten, wurde routinemäßig die Tagesordnung abgearbeitet.

Rückblickend würdigte Norbert Merkert die unzähligen Helfer bei Schlachtfest, Rosenmontagsball, Kinderfastnacht, Sportfest, Jugendtag, Kerwe und Weihnachtsfeier.

Schriftführerin Maximiliane Merkert schilderte neun Vorstands- und acht Festausschusssitzungen. Die Mitgliederzahl hat sich um elf auf 455 erhöht.

Klaus Rotter bezeichnete 2018 für die Tischtennisabteilung als ein Jahr des Wandels. Die Mädchen, die jahrelang in der Verbandsrunde erfolgreich waren, spielen jetzt im gemischten Team mit den Jungs in der Kreisliga, weil es in der gesamten Region Ost keine weiblichen Mannschaften mehr gibt. Der Spartenleiter dankte Armin Doth, der nach 20 Jahren als Trainer aufhört. Dafür hat die Abteilung jetzt einen Trainingsroboter angeschafft.

Nichts Spektakuläres hatte Angelika Blesch von ihren Turnerinnen zu berichten. So besuchen bis zu 30 Damen die Übungsstunden.

Ungebrochen ist der Ehrgeiz der jüngeren Frauen, die zweimal wöchentlich Sport treiben. Im Durchschnitt waren elf Damen an 92 Trainingseinheiten da, lobte „Muskelkatze“ Tanja Dötter.

Noch öfter trainieren die Läufer, über die Christian Scholz berichtete. Nach einem schwachen Jahr wegen Verletzungen und Krankheiten wurde im Winter neu durchgestartet. Lauftreff ist viermal wöchentlich.

Zusammenarbeit bei der Jugend

Jugendleiter Sven Dünzl zeigte sich enttäuscht über das geringe Interesse von Spielern und Eltern an einer Info-Veranstaltung über die Zusammenarbeit mit den Vereinen in Gerichtstetten, Ravenstein und Rosenberg. Vom FC Eubigheim kicken insgesamt 13 Aktive von der E- Jugend bis zur A-Jugend.

Licht und Schatten

Abteilungsleiter Benjamin Wörner freute sich, dass Trainer Marco Zeberek auch in der nächsten Saison die erste Mannschaft trainieren wird.

Eine Reserverunde gibt es in der B-Klasse nicht mehr. Ansonsten gab es Licht und Schatten. Immerhin hielt die Mannschaft die eigenen Fans bei Laune, indem sie in der Vorrunde alle Heimspiele gewonnen hat.

Saisonhöhepunkt bei den „Attraktiven Herren“ war eine dreitägige Fahrt nach Salzburg. 49 Mitglieder hat die Truppe um Heinz Wagner und Dieter Uhl. 36 Aktionen standen im vergangenen Jahr auf dem Terminplan.

Damit der Kinderfasching erhalten bleibt, hat die AH von der Jugendabteilung die Bewirtung am Fastnachtsdienstag übernommen.

Trotz außerordentlicher Ausgaben wegen des Jubiläums konnte Schatzmeister Dirk Geier ein positives Jahresergebnis präsentieren. Hans-Peter Scherer, der mit Ingeborg Brauch die Kasse geprüft hatte, lobte das professionelle Zahlenwerk.

Lob gab es auch von Bürgermeister Elmar Haas. Die Planungsphase ist abgeschlossen. Inzwischen hat die Führungscrew aus Festausschuss und Vorstand mit der Umsetzung begonnen. Dazu gehört auch eine Chronik, an der Achim Frodl und Christian Scholz arbeiten. „100 Jahre Erinnerungen in schönster Form“, ist der anspruchsvolle Arbeitstitel. Mit vielen Bildern und alten Dokumenten wird die Vereinsgeschichte im Umfeld des dörflichen Lebens erzählt.

Festprogramm

Vorsitzender Norbert Merkert freute sich über die Zusage von Heinz Janalik, Ehrenpräsident des Badischen Sportbundes Nord, für die Festansprache beim Festakt am 22. Juni. Vorsitzender Carsten Kistner war begeistert über den starken Rückenwind aus der Bevölkerung. Schon viele hätten ihre Hilfe angeboten.

Das Jubiläumssportfest vom 12. bis 15. Juli beginnt freitags mit dem Scherbelino Cup und der Summernight Party. Sportlicher Höhepunkt ist am Samstag das Spiel der U-19 Bundesligisten TSG Hoffenheim und 1. FC Köln. Am Abend sind Dirndl und Lederhosen angesagt, wenn im großen Festzelt die „Würzbuam“ zur Jubiläumsparty aufspielen. Regionalen Spitzenfußball gibt es am Sonntag mit dem TSV Oberwittstadt und dem VfR Gommersdorf. Danach schnüren FC-Legenden noch einmal die Kickschuhe.

Den musikalischen Ausklang gestaltet die Eubigheimerin Julia Scholz mit ihrem großen Repertoire an Evergreens und Rock- und Popklassikern aus sechs Jahrzehnten.

Nach den traditionellen Firmenspielen am Montag sind „Die Hüngheimer“ mit traditioneller Blasmusik und aktuellen Hits für einen stimmungsvollen Festausklang zuständig. cs

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019