Verschiedene Pflegemaßnahmen wurden vorgenommen

Buch.Vorsitzender Ruthard Honeck hieß bei der Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins die Mitglieder und Gäste in die Turnhalle willkommen. Im Totengedenken gedachte man Mitzi Honeck.

Im Rückblick auf das Vereinsgeschehen erinnerte Honeck an die Aktivitäten, die stattgefunden haben. Dies war die Teilnahme an der Versammlung des Kreisverbandes für Obst, Garten und Landschaft in Dörlesberg, die Beteiligung an den Streuobstpflegetagen mit anschließender Sammel- und Häckselaktion von Schnittgut und Reisig. Erfreulicherweise konnte diese kostendeckend durchgeführt werden. In der Generalversammlung wurde über die Streuobstzertifizierung informiert und Matthias Rappold hielt einen Vortrag.

Honeck bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihre Mithilfe im vergangenen Jahr und erwähnte die durchgeführten Pflegemaßnahmen am Friedhof durch A. Nied. Es wurde eine Wanderung auf dem Naturlehrpfad in Beckstein durchgeführt. Im Oktober erfolgte das Mosten mit der Obstpresse und an Erntedank wurde die Kirche innen und am Eingang durch den Verein geschmückt.