Viel Eigenleistung in Hohenstadt erbracht

Hohenstadt.Die Sanierung und Asphaltierung gingen zügig voran: Der Rathausplatz in Hohenstadt hat bereits neue Form und Gestalt angenommen. Besonders die Helmstheimer Straße vom Rathaus bis zur Kreisgrenze trägt bereits den neuen Belag. Lediglich die Straßenbankettarbeiten stehen noch aus. „An der Steige“ ist die Sanierung bereits abgeschlossen. „Im Waldblick“ arbeiten die Bewohner und Hausbesitzer in Eigenleistung fleißig zusammen. Beim gemeinsamen Arbeitseinsatz wurde der Gehweg gepflastert, die Musterlegung der betongrauen Pflaster gewählt und festgelegt sowie die Anfangskurve abgezogen und zugeschnitten. Durch die vielen fleißigen Hände gingen die Arbeiten, besonders in der Geraden, flott voran. Die nun entstandenen Höhenunterschiede an den Hof-und Garageneinfahrten werden von den Eigentümern ausgeglichen und angepasst. Anwohner, Nutzer und Gäste in dem Ahorner Ortsteil freuen sich bereits auf die Fertigstellung, die in Kürze fest eingeplant ist. Bild: Gerd Ohnsmann

