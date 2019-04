Vielfalt der Chormusik präsentiert

Der Gesangverein Frohsinn Buch hatte jetzt Grund zum Feiern. Denn der Chor beging seinen 50. Geburtstag.

Buch. Aus diesem Grund fanden sich neben dem Frohsinn der Männergesangverein Eintracht Krensheim und die Chorgemeinschaft, bestehend aus dem Gesangverein Sängerbund Sachsenflur und dem Kirchenchor Oberschüpf, zu einem gemeinsamen Liederabend ein.

Im neu renovierten Rathaussaal erfreuten die drei Chöre die zahlreichen Zuhörer mit einer Vielfalt an Liedern und Melodien, so dass alle einen stimmungsvollen Abend erleben durften.

„Wohlauf ihr Freunde, lasst uns singen, denn das Leben macht uns froh“, mit dieser Aufforderung zum frohmachenden und Freundschaft fördernden gemeinsamen Singen begrüßte der gastgebende Verein seine Gäste. Der Vorsitzende Karl-Heinz Spiesberger brachte in seiner Begrüßung seine Freude zum Ausdruck, dass der Gesangverein nach der renovierungsbedingten kleinen Zwangspause diesen Liederabend veranstalten könne. Anschließend übergab er das Wort an Peter Kernwein, der die Moderation des Abends übernahm.

15 Sänger aktiv

Nach dem Motto des Begrüßungsliedes „Lasst uns genießen das Heute und uns des schönen Lebens freun“ bat er zum Auftakt den Männergesangverein Eintracht Krensheim auf die Bühne. Die 15 Sänger, unter der Leitung von Kurt Meyer, eröffneten das Programm mit dem Lied „Viva la musica“, worin die Lust auf die Musik und den Gesang besungen wird. Die Krensheimer überzeugten dabei mit einem harmonischen Klang, in dem besonders die Ausgewogenheit der einzelnen Stimmen zur Geltung kam. Die Liebe zur „Allerliebsten“ war das Thema des nächsten Liedes „Rot sind die Rosen“ und dabei zeigte der Chor, dass er neben den kräftigen lauten auch die zarten leise Töne beherrscht.

Mit der Feststellung „Es kommt auf jede Stimme an“, verglich Bürgermeister Elmar Haas in seinem Grußwort die Chormusik mit der Politik, aber natürlich sei in der Chormusik das Miteinander der Stimmen ausschlaggebend. Haas hob darüber hinaus die besondere Bedeutung der Gesangvereine für das kulturelle Leben im Dorf hervor.

Ortsvorsteher Harald Honeck bemerkte, dass gerade der Gesangverein immer wieder Vereine aus anderen Ortschaften aufrufe, die sonst den Weg nach Buch nicht finden würden.

Glas voll Murmeln

In ihrer Begrüßung erzählte Pfarrerin Julia Ehret mit einem Glas voller Murmeln in der Hand die Geschichte der 1000 Murmeln, wobei eine Murmel für einen Sonntag steht. Mit dem Wissen, dass die Zeit endlich ist, sei es besonders wichtig sie sinnvoll zu nutzen. Gerade ein Abend mit Musik und Gemeinschaft wie dieser sei eine solche Bereicherung für das Leben.

In einer gefühlvollen Art und Weise bot anschließend die Chorgemeinschaft das Mut machende Lied „Hab Sonne im Herzen“ dar. Der zweite Liedbeitrag „Frühling“ war ein Willkommensgruß an den beginnenden Frühling. Mit den beiden Liedern zeigte die Chorgemeinschaft, wie wichtig und sinnvoll es im letzten Jahr war den Zusammenschluss zu wagen.

In den darauffolgenden Ehrungen standen besonders die vier Frauen der ersten Stunde der Gründung des gemischten Chors im Mittelpunkt.

Die Sängerinnen im Sopran, Marta Hetzler und Anita Nied, und die Sängerinnen im Alt, Ingrid Rodemer und Mechthild Speer, wurden von Waltraud Herold, Präsidentin des Sängerbunds Badisch-Franken, für 50 Jahre aktives Singen geehrt.

In ihrer Laudatio erzählte Herold als Sängerin, welche persönliche Kraft das kreative Singen in der Chorgemeinschaft entwickeln könne. Sie erinnerte sich an gemeinsame Erlebnisse mit den geehrten Sängerinnen. Als besondere Anerkennung erhielten die vier Frauen die goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbands.

Ebenfalls ausgezeichnet in Gold wurden an diesem Abend Werner Speer (Bass) und Inge Honeck (Sopran) für 40 Jahre aktives Singen Weitere Ehrungen erhielten Werner Frank (Tenor) für 25 Jahre sowie Annerose Jodlowski (Sopran) und Volker Weber (Bass) für zehn Jahre aktives Singen im Gesangverein. Der Vorsitzende Karl-Heinz Spiesberger bedankte sich für die besondere Treue der Geehrten und überreichte Blumensträuße und weitere Geschenke.

Bevor dann der Bücher Chor das Programm fortsetzte, gab Peter Kernwein einen kleinen Einblick in die Vereinschronik und erläuterte, dass die Gründung des gemischten Chors im Protokoll der Generalversammlung 1970 nur mit der kurzen Notiz „Da die Zahl der Sänger immer weiter zurückging, haben wir im vergangenen Winter angefangen im gemischten Chor zu singen“ festgehalten wurde.

Im Lied „Der Wanderer“ besang der Gesangverein „Frohsinn“ unter der Leitung von Viktor Schwarz einen Mensch, der anders als andere Menschen, besonders auf die Natur achtet. Es folgte das Lied von Johannes Brahms „Horch, der erste Laut“, das das Frühlingserwachen beschreibt.

Mit den beiden Klassikern für Männerchöre, der „Abendchor“ von Conradin Kreuzter und dem melancholischen Liebeslied „Ich bin kein Bajazzo“ zeigten die Krensheimer Männer nach der Pause wiederum die Bandbreite ihres Könnens.

Die Chorgemeinschaft Sachsenflur/Oberschüpf gefiel bei ihrem zweiten Auftritt mit den Liedern „Jetzt bist so weit, weit weg“, der Chorfassung einer Ballade von Hubert von Goisern und dem Lied „Nun goodbye, auf Wiedersehn“ den Zuhörer. Den offiziellen Abschluss des Abends bildeten zunächst das vom Bücher Chor schwungvoll vorgetragene heitere Lied „Sing mit mir“ und der Song „Spiel mir eine alte Melodie“.

Das Publikum erlebte einen stimmungsvollen Abend, an dem die Vielfältigkeit der Chormusik hörbar war.

Die Chöre meisterten ihre Arrangements, ob gefühlvoll, lustig oder mit Temperament vorgetragen und erhielten allesamt reichlich anerkennenden Applaus. Bestimmt gingen viele Besucher mit einem Lied auf den Lippen oder einer Melodie im Herzen nach Hause.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019