Vier Tote bei Unfall auf der A 81

Ahorn.Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 81 sind am Samstagnachmittag vier Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Menschen wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zwischen Ahorn und Boxberg waren gegen 16 Uhr mindestens zehn Autos ineinander gefahren.

Ein Polizeisprecher sprach am Unfallort von einem „riesengroßen Trümmerfeld“ und einem „sehr komplexen Unfallgeschehen“. Zur Ursache des Unglücks und dem Hergang konnte er zunächst keine Angaben machen. Ebenfalls unklar war, ob es weitere Leichtverletzte gab. Mehrere Betroffene wurden vor Ort betreut. Die Autobahn in Richtung Heilbronn bleibt ab der Anschlussstelle Ahorn voraussichtlich bis in die Nacht hinein vollständig gesperrt. dpa/rs