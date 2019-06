Volles Programm in Eubigheim

Eubigheim.Der FC Frankonia Eubigheim 1919 feiert im Juni und Juli sein 100-jähriges Bestehen. Am 22. Juni findet der Festakt in der Festhalle statt. Im Anschluss spielt die Bigband der „Umpfertäler Musikanten“.

Vom 12. bis 15. Juli geht es weiter mit dem Jubiläumssportfest und vielen Highlights an allen vier Festtagen. Zum Festauftakt am Freitag wird ab 18.30 Uhr die erste Kinderdisco der Region veranstaltet. DJ Al und DJ Morca sorgen bis etwa 20.30 Uhr für kindgerechte Partystimmung im Festzelt.

Danach wird ein Gang hochgeschaltet und die Summernight Vol. 10 startet unter dem Motto „Alles ist möglich“ richtig durch. Zur Geburtstagsparty des Vereins servieren die DJs Mac und DomAir die besten Klassiker der letzten Jahrzehnte Ab 18 Uhr spielen Vereinsmannschaften beim beliebten „Scherbelino-Cup“.

Am Samstag weht bereits ab 13.30 Uhr Bundesligaluft durch die Sportanlage. Mit der TSG Hoffenheim und dem 1.FC Köln messen sich zwei der besten U 19 Bundesliga-Mannschaften. Nach der Partie startet gegen 17 Uhr das Eubigheimer Fußball-Dart- Turnier. Am Samstagabend spielen die „Würzbuam“. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Wortgottesdienst. Ab 13.30 Uhr gibt es Jugendspiele. Um 14 Uhr startet das Kinderprogramm. Um 15 Uhr laufen die FC-Legenden zum Spiel ein. Die 1. Mannschaft spielt ab 16 Uhr gegen den VFL Hohenstadt, bevor sich im Einlagenspiel der TSV Oberwittstadt und der VFR Gommersdorf gegenüber stehen. Am Sonntagabend sorgt Julia Scholz bei ihrem „Heimspiel“ für beste Stimmung. Am Montag finden ab 17.30 statt. Zum Festausklang spielen „Die Hüngheimer“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.06.2019