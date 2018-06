Weltgärten können bewundert werden

Anzeige

Schillingstadt.Der gemeinnützige Verein Refugium Orientalischer Garten Ahorn nimmt dieses Jahr zum ersten Mal am landesweiten Tag der offenen Gartentüre teil. In ganz Baden-Württemberg öffnen an diesem Tag Privatpersonen und Vereine ihre Gartenschätze für die Öffentlichkeit. Idyllisch liegt das 15 000 Quadratmeter große Vereinsgelände am Ortseingang Berolzheimer Straße. Vor einem Jahr war die ehemalige Hausmülldeponie noch komplett zugewuchert, mit meterhohem Unkraut, Schrott und Bauschutt.

Jetzt entstehen dort auf mehreren Ebenen ein Waldgarten, ein japanischer Garten, ein Hortensien Walk und ein Nordisch-Skandinavischer Bereich. Geschaffen haben das mit 3000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit Vereinsmitglieder und Flüchtlinge aus sieben Nationen. Inzwischen ist das Gelände weitgehend modelliert, an die 500 Meter Wege sind angelegt, große Steine liegen zum Setzen bereit. Auch wenn die Gärten noch nicht fertig sind, spürt der Besucher die Faszination der Vision.

Von 11 bis 17 Uhr ist am Sonntag, 24. Juni, auch der danebenliegende Privatgarten von Daniela und Dr. Steffen Schürle geöffnet. In den Jahren 2009 bis 2015 wurden dort im englischen Stil verschiedene Gartenräume verwirklicht. Neben einem Nutzgarten mit viktorianischem Gewächshaus und einem Rosengarten sind unter anderem ein Skulpturenweg mit klassischen Antiken und ein rund 100 Meter langes Mixed Border zu entdecken.