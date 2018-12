„Wenn das so stimmt, bin ich einverstanden“

Ahorn.Viele Bürger besuchten die letzte Sitzung des Gemeinderats Ahorn in diesem Jahr in der Festhalle in Hohenstadt. Und sie machten auch rege von ihrem Recht Gebrauch, Fragen zu stellen.

Ein Bürger wollte wissen, ob beim Ausbau der Helmstheimer Straße abgefräst wird, „damit man da eine einigermaßen ebene Straße kriegt“, und ob die Straße die volle Breite bekommt. Beides bejahte Bürgermeister Elmar Haas. Er wies aber darauf hin, dass es sich nicht um einen Vollausbau handele. Außerdem wollte der Bürger wissen, ob auf die Anlieger eine Kostenbeteiligung zukomme. „Das ist eine historische Straße, da gibt es keine Kostenbeteiligung“, erwiderte der Rathauschef. „Deshalb haben wir ja auch einen Zuschuss bekommen“, fügte er hinzu. „Ist das schriftlich festgehalten oder ist das Ihre Meinung?“, hakte der Bürger nach. Haas: „Das ist die Rechtslage“. Der Bürger: „Wenn das so stimmt, bin ich damit einverstanden.“

Die Aufforstungsgenehmigung (siehe auch Bericht auf dieser Seite) beschäftigte einen anderen Bürger, Anlieger des danebenliegenden Grundstücks. „Ich habe schon den Waldschatten von Westen her, das Grundstück ist also schon beeinträchtigt“, sagte er. „Wenn von Süden noch mal Wald dazukommt, kann ich das Grundstück völlig vergessen. Dann kann ich gar kein Heu mehr machen, es ist nämlich jetzt schon relativ nass. Wer zahlt mir dann den Schaden?“, wollte er wissen.

Bürgermeister Elmar Haas betonte, dass man dieses Problem in die Beschlussfassungen aufgenommen habe.

Um die Straßensanierung der Eubigheimer Ortsausfahrt in Richtung Hohenstadt ging es in einer weiteren Frage. „Die Ausschreibung soll im Januar ‘rausgehen“, antwortete Elmar Haas. Die Vergabe der ganzen Straße bis nach Hohenstadt werde dann in der ersten Kreistagssitzung des neuen Jahres über die Bühne gehen.

Die Bürgerin wollte weiter wissen, ob auch bauliche Maßnahmen wie in der Gegenrichtung geplant seien, um das Tempo des Durchgangsverkehrs zu drosseln. „Ja, die sind geplant“, sagte Haas, eine Verkehrsberuhigung solle stattfinden. Er appellierte schon jetzt an das Verantwortungsbewusstsein der Verkehrsteilnehmer: „Die Köpfe der Autofahrer gehören ein Stück weit auch dazu.“

Die Bürgerin wollte zudem erfahren, ob man zu Anlässen wie dem Weihnachtsmarkt und dem St.-Martins-Umzug in Eubigheim die Straße zwischen dem Rathaus und der alten Schule sperren könne. „Möglich ist grundsätzlich alles“, erwiderte der Verwaltungschef.

Im gleichen Atemzug wies er aber auf den Aufwand und die notwendige Gleichbehandlung der Ortsteile hin: „Wenn man das anfängt, dann muss man das bei fünf Martinsumzügen machen und fünfmal absperren: „So viel Absperrmaterial haben wir gar nicht“. Alleine die verkehrsrechtliche Genehmigung koste zudem rund 60 Euro. „Früher“, sagte er, „hat man ein Sperrschild aufgestellt und gut war’s“. Heute müsse man unbedingt den Rechtsweg einhalten. Er warnte davor, solche Dinge „hemdsärmelig“ anzugehen.

Ortsvorsteher Harald Honeck erwähnte wie in der November-Sitzung auch die Bankette am Ortsverbindungsweg von Buch nach Schwarzenbrunn. Nach der Verlegung der DSL-Leitungen seien sie immer noch locker. „Nun“, sagte er, „ist der erste Lkw dort stecken geblieben“. Bürgermeister Elmar Haas versprach, ein weiteres Mal zu monieren. Gemeinderat Martin Bauer erkundigte sich, ob die Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Helmstheimer Hof verbreitert werde. Sie erhalte lediglich eine neue Decke wie die Gemeindeverbindungsstraße von Eubigheim nach Obereubigheim auch, so das Gemeindeoberhaupt. Martin Bauer bat darum, die Anwohner mit einzubeziehen – „nicht, dass ihnen das Wasser von der Baustelle in die Garage läuft.“ Eine Begehung und eine Vermessung hätten schon stattgefunden, informierte Bürgermeister Haas dazu und gab zu bedenken, dass es sich nicht um einen Vollausbau handele. „Die Anwohner haben vielleicht auch gute Ideen, mit denen man sogar vielleicht Geld sparen könnte“, meinte Martin Bauer.

Bürgermeister Haas: „Wenn der Baubeginn feststeht, werden wir noch einmal auf die Betroffenen zugehen – das gilt übrigens auch für den „Waldblick“. Er fügte hinzu, dass die Erschließung des „Waldblicks“ für die Gemeinde „kostenneutral“ sei. „Wenn wir uns alle einig sind, können wir noch die eine oder andere Nuance verändern, um vielleicht noch ein paar Euro zu sparen.“

Uwe Baumann bat in Sachen Ausbau der Helmstheimer Straße darum, sich frühzeitig Gedanken zu machen, was mit dem ehemaligen Waaghaus in Hohenstadt passieren soll. Bürgermeister Haas meinte: „Das wird noch von der Käseküche genutzt und da ist laut Anfrage meinerseits auch noch kein Ende abzusehen“. Uwe Baumanns Anliegen leitete er an den Ortschaftsrat von Hohenstadt weiter.

Ein Bürger regte an, die hintere Rampe an der Käseküche zu beseitigen: „In der Kurve wird es arg eng“.

Ortsvorsteher Klaus Häffner erkundigte sich nach dem Stand der Arbeiten zum DSL-Anschluss der Gemeinde: „Steht der Termin Ende des Jahres noch? Haben die sich gemeldet, wann sie die Kästen bringen?“ „Das einzige, was ich bekommen habe, ist eine Anfrage des Telekom-Vertriebs für eine Informationsveranstaltung. Es ist – allein schon aufgrund des Baustands – davon auszugehen, dass sie das nicht bis Ende des Jahres schaffen“, erwiderte Bürgermeister Haas.

„Wenn man bei der Telekom nachfragt, heißt es nicht vor März“, wusste Häffner zu berichten. „Die Hardware wird stehen, und mit der Software werden sie nicht nachkommen – so wird es aussehen“, unkte Haas und versprach, weiter Druck zu machen. Zugesagt sei der Termin Ende des Jahres jedoch nach wie vor.

