Schillingstadt.In der evangelischen Kirche Schillingstadt fand ein ganz besonderer Gottesdienst statt. Gestaltet wurde er von den sieben Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Schillingstadt und Windischbuch. Gemeinsam mit Pfarrer Philipp Tecklenburg hatten sie sich zuvor intensiv mit Fragen „Wie ist Gottes Wirken spürbar?” sowie der Suche nach „Heiligen Orten” auseinandergesetzt. In beeindruckender Weise machten die Jugendlichen den Gottesdienstbesuchern deutlich, welche Antworten sie auf diese Themen gefunden haben.

Auf einer großen Leinwand im Altarraum waren den Texten entsprechende Bilder zu sehen. Jeder der Konfirmanden stellte dabei heraus, was für sie „heilig” bedeutet und was sie mit Gott in Verbindung bringt. Ob in der Freizeit, bei Hobbys oder Zuhause – auf ganz unterschiedliche Weise brachten sie um Ausdruck, was sie in diesen Bereichen mit Gott in Verbindung bringen. Dazu gehöre, sich geborgen fühlen, fröhlich sein, Gemeinschaft und Zeit füreinander zu haben.

Wie es für sie aussieht, wenn Gott für sie da ist, das übermittelten sie mit eigenen gemalten Bildern. Bunte Gemälde als Quellen der Freude, unterbrochen von dunklen Rissen und Punkten, die von Verletzungen zeugen aber auch Heilung bedeuten außerdem Zeichen von Vereinigung, Schutz und Geborgenheit. Zu heiligen Orten gehören für sie unter anderem Altarraum, Kanzel, Taufstein und Kreuz, dort können sie Gott spüren. Doch auch der Mensch sei heilig. Durch die Taufe gehören alle zur Gemeinschaft der Heiligen. Dazu machte sie deutlich, dass man sich selber auf den Weg machen muss. Eine Antenne zu Gott finden, ein offenes Herz haben und nach einem Platz in Gottes Welt suchen. „Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen” erklang zum Abschluss. gege