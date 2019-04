„Wir sind eine gute Familie“

Buch.Erwin Kuhn feiert am morgigen Freitag seinen 90. Geburtstag. 20 Jahre war er Ortsvorsteher von Buch, seiner geliebten Heimat.

Der Senior ist topfit und äußerst schlagfertig. Fragt man ihn etwa, ob er in Buch geboren, also ein richtiger „Bücher“ ist, antwortet er wie aus der Pistole geschossen: „Das sieht man doch!“

Erwin Kuhn liebt es, „Sprüch’ zu machen“, wie er es nennt. Allein schon deshalb ist ein Gespräch mit ihm alles andere als langweilig. Zum Beispiel erzählt er, dass er jeden Tag noch gern „durch die Stadt“ läuft – die „Stadt“ ist in diesem Fall Buch. Oder er berichtet von der „Jugend“ und macht im nächsten Satz klar, dass er damit 80-Jährige meint.

Vielleicht ist es ja ein Stück weit der Humor, der Erwin Kuhn half, sein Leben zu meistern. Schon früh verlor er seine Ehefrau und stand mit drei Töchtern alleine da. Auch ein schlimmer Schlaganfall und ein Herzinfarkt konnten ihn nicht aus der Bahn werfen.

Die Maurerlehre, die er in ganz jungen Jahren in der Altmark absolvierte, und sein späterer Beruf als Bauingenieur sorgten dafür, dass er lange „in der Fremde“ war, wie Erwin Kuhn es ausdrückt: Er arbeitete im Ruhrgebiet, in der Pfalz, dann in Frankfurt und Stuttgart bei Hochtief, bevor er später in Tauberbischofsheim bei den Firmen Jana und Rathgeber beschäftigt war. Als „Quereinsteiger“ unterrichtete er danach als Berufsschullehrer – ebenfalls in Tauberbischofsheim.

Das schmucke Häuschen, in dem der rüstige Senior in Buch lebt, hat er mithilfe von Freunden alleine gebaut. Seine Begründung ist eine Liebeserklärung an Buch: „Ich habe jedem geholfen, und mir ist auch geholfen worden. Wir sind eben Bücher.“ Auch seine Frau stammte aus diesem Ortsteil von Ahorn. Auf die Frage, wie sie sich damals kennengelernt haben, etwa bei einer Tanzveranstaltung, antwortet er prompt: „Man hat sich angeschaut!“ Und er erklärt: „Damals war das Fahrrad das Hauptverkehrsmittel, da ist man nicht weit fortgefahren.“

Ob er es glauben kann, dass er 90 Jahre alt wird? „Darüber“, sagt er und lacht, „habe ich mir noch keine Gedanken gemacht“. Denn eigentlich ist er auch viel zu beschäftigt. Neben den erwähnten täglichen Spaziergängen „durch die Stadt“ spielt er gerne Schach gegen seinen Enkelsohn. Wer da gewinnt? Die Antwort ist wieder ein „echter Kuhn“: „Der Bessere!“Beim Schach gefällt ihm besonders, „dass man da kein Wort reden, sondern nur denken muss.“

Gerne liest er auch heute noch die Fränkischen Nachrichten („man muss doch wissen, was los ist“) und kocht. Dazu hat er sich einen richtigen Plan erarbeitet. Donnerstags zum Beispiel gibt es ein „Herrenessen“, also etwas „Größeres“ wie einen Braten. Im Sommer isst er des öfteren im Schwimmbadkiosk zu Mittag. Früher liebte er es, im Bücher Bad seine Runden zu ziehen – der Stolz auf diese für einen Ort wie Buch nicht selbstverständliche Einrichtung ist ihm anzumerken.

Viele Geweihe an den Wänden zeugen von einem weiteren Hobby, das Erwin Kuhn jedoch nicht mehr pflegt: die Jagd. Hunde gehörten deshalb stets zu seinem Leben. Mit Leib und Seele war er auch Fußballer. „Ich spielte in jeder Position, war Torwart, Stürmer, Verteidiger. Die großen Vereine wie der VfB Stuttgart zum Beispiel wollten mich alle haben“, sagt er – und lacht. Wieder einer der Kuhn’schen „Sprüch’“.

Zusammen mit seinen drei Töchtern und zwei Enkeln wird am Samstag in Buch gefeiert. Doch nicht nur am Geburtstag ist die Familie gern bei einander. Die Töchter sind oft auch „einfach so“ bei ihrem Vater zu Gast. „Da habe ich wohl was richtig gemacht“, vermutet er und meint – diesmal ganz ernst und ohne „Sprüch’“: „Wir sind eine gute Familie“.

Die FN schließen sich den Glückwünschen zum Geburtstag gerne an. sk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019