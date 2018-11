Würdige Feierstunde an einem ganz besonderen Ort

Ahorn.. An einem ungewöhnlichen Ort und in einer besonderen Stimmung findet alljährlich eine Veranstaltung zum Volkstrauertag im Ortsteil Buch der Gemeinde Ahorn statt. Die Gedenkstätte im Ahornwald befindet sich unmittelbar an der Stelle, an der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges noch 26 sehr junge deutsche Soldaten den Tod fanden. Bei schönem Spätherbstwetter fand sich wieder eine große Anzahl Menschen an diesem besonderen Ort ein. Eine Ehrenwache der Reservistenkameradschaft Tauberbischofsheim mit Fackelträgern, sowie der Gesangverein und der Posaunenchor Buch gestalteten den würdigen Rahmen dieser Gedenkfeier. Bürgermeister Elmar Haas brachte in seiner Ansprache die entsetzlichen Folgen der beiden Weltkriege in Erinnerung. Er erinnerte auch an die Gräueltaten, die das totalitäre nationalsozialistische System beging und warnte vor Aktivitäten der Neonazis in der heutigen Zeit. In die Trauer um die etwa 80 Millionen Toten der beiden Weltkriege schloss er alle betroffenen Länder ein. Anschließend legten Bürgermeister Elmar Haas und Ortsvorsteher Harald Honeck unter den Klängen des Posaunenchors einen Kranz nieder. pekebu/Bild: Christian Scholz

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018