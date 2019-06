Zartes Pflänzchen wurde sehr gepflegt

Ahorn.Die Gemeindepartnerschaft zwischen Ahorn und dem bretonischen Plesder besteht seit 20 Jahren. Aus diesem Anlass fuhren die Ahorner mit einem stattlichen Kontingent wieder in die östliche Bretagne, um mit den dortigen Freunden dieses Jubiläum ausgiebig zu feiern.

Diese ungewöhnliche Partnerschaft, eher durch Zufall bereits 1994 entstanden, ist im Mai 1999 offiziell von den beiden Gemeindeoberhäuptern, Bürgermeister Elmar Haas von Ahorn und Bürgermeister Jean-Pierre Mondy aus Plesder begründet worden. Seitdem pflegen die Komitees auf beiden Seiten diese Freundschaft, reisen Bürger aus beiden Gemeinden regelmäßig bei Besuchen mit, entstanden private Freundschaften.

Nun also stand der zwölfte offizielle Besuch in Plesder an, der dieses Jubiläum unterstreichen sollte. Auf dem Dorfplatz in Plesder warteten schon zahlreiche Bürger, die den Besuch aus dem Main-Tauber-Kreis freudig begrüßten. Am nahen Rathaus sorgte eine keltische Musik-und Folkloregruppe für die richtige bretonische Stimmung.

Plesders Bürgermeisterin Evelyn Simon-Glory sprach Grußworte, von Bürgermeister Elmar Haas dankend zurückgegeben. Danach traf man sich in der Festhalle von Plesder zum Mittagessen. Den Nachmittag und Abend verbrachte man in den jeweiligen Gastfamilien.

Der nächste Tag war Ausflugstag. Da sich die Ahorner „Meer und Bretonische Folklore“ gewünscht hatten, gab es bei diesem Besuch beides reichlich. Es ging nach Norden an die Küste von Goelo. Man besuchte das Schloss La Roche Jagu aus dem 15. Jahrhundert, gelegen in einem mittelalterlichen herrlichen Park an dem Fluss Trieux, vielfach ausgezeichnet.

Meer und Folklore

In Pontrieux gab es Mittagessen, ehe man nach Saint Quai Portieux fuhr, dem ersten Tiefseewasserhafen der Nordbretagne mit großer Fangflotte für Jakobsmuscheln.

Am späten Nachmittag ging es zurück nach Plesder, wo an einem kleinen See ein toller „bretonischer Abend“ startete mit Musik und Tanz. Dieser wurde zu später Stunde abgeschlossen durch ein großartiges Feuerwerk über dem Wasser.

Auch der nächste Tag brachte noch einen Ausflug. Die kleine malerische Stadt Dinard, gegenüber von Saint Malo gelegen, war das Ziel. Man erkundetet die Stadt, stöberte auf dem quirligen Markt, beendete das Ganze dann mit einem Picknick in einem kleinen Park am Strand.

Zurück in Plesder trafen sich die beiden Komitees unter ihren Vorsitzenden Christa Lutz und Alain Clossais sowie den beiden Bürgermeistern zum allgemeinen Austausch. Daran schloss sich im Festsaal der offizielle Abend an, an dem in zahlreiche Reden diese außergewöhnliche Partnerschaft zwischen zwei kleinen Gemeinden, die über 1000 km auseinander liegen, gewürdigt wurden. Auch Bezirksrat André Lefeuvre, ein treuer langjähriger Begleiter dieser Verbindung, war anwesend und sprach Grußworte.

Danach wurden viele Gastgeschenke ausgetauscht. Aus Ahorn kam diesmal ein knorriger Baumstamm mit zahlreichen Astspitzen. Dieser soll in Zukunft im Rathaus als Kleiderständer dienen. Dieses Objekt war künstlerisch hochwertig veredelt durch die eingeschnitzten Symbole beider Gemeinden und der Zahlen dieses denkwürdigen Jubiläums.

Der nächste Tag brachte bereits tränenreichen Abschied. In aller Frühe machte sich auf den langen Weg zurück nach Ahorn. peso

