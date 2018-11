12,9 Kilo Kokain mitgeführt

Aschaffenburg/Ellwangen.Ein Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität ist der Staatsanwaltschaft Ellwangen und dem Kriminalkommissariat Aalen in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg und der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg gelungen. Im Rahmen eines seit Monaten umfangreich geführten Ermittlungsverfahrens wurde am Mittwoch ein 30 Jahre alter Albaner mit seinem Pkw auf der Autobahn A 3 bei Aschaffenburg gezielt gestoppt und kontrolliert.

Professionell versteckt

Der 30-Jährige war als Mitglied einer Dealerbande im Fokus der Ermittler gestanden und hatte sich auf der Fahrt von den Niederlanden in Richtung Aalen befunden. In dem von ihm benutzten Fahrzeug hatte der dringend Tatverdächtige insgesamt 12,9 Kilogramm Kokain mitgeführt, das in verschiedenen Fahrzeugteilen professional verbaut und versteckt war. Das sichergestellte Kokain entspricht etwa 32 000 Konsumeinheiten und hat einen Verkaufswert von rund 1,1 Millionen Euro.

Falsche Identität

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ. Der Albaner wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er war unter falscher Identität im Raum Ludwigshafen gemeldet und hatte sich als italienischer Staatsbürger ausgegeben.

Der Albaner steht im Verdacht als Mitglied einer Dealerbande aus dem Raum Aalen gezielt Kokain aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt und hier einen schwunghaften Handel betrieben zu haben. Drei weitere Mitglieder der Bande im Alter von 21, 22 und 53 Jahren, wurden bereits Ende September festgenommen und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

