19-Jähriger stirbt an der Unfallstelle

Bürgstadt.Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Eichenbühl und Bürgstadt ist am Donnerstagvormittag ein 19-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang waren drei Pkw hintereinander fahrend gegen 10 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Bürgstadt und Eichenbühl unterwegs. Das erste Fahrzeug wollte dem Sachstand nach rechts in einen Feldweg abbiegen, der dahinter fahrende Pkw-Lenker erkannte dies und bremste.

Jede Hilfe kam zu spät

Der 19-Jährige am Steuer des dritten Wagens scherte nach links in den Gegenverkehr aus. Dort prallte der Landkreisbewohner mit seinem Seat frontal gegen einen entgegenkommenden Renault. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 58-jährige Fahrer des Renaults aus dem Raum Tauberbischofsheim wurde leicht verletzt. Ebenso leicht verletzt wurde der 49-jährige Fahrer eines Chevrolets, gegen dessen Wagen der Seat geschleudert wurde. Nach ihrer Versorgung durch den Rettungsdienst wurden sie in eine Klinik gebracht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.09.2018