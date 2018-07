20 000 Euro und Schmuck ergaunert

Anzeige

Amorbach/Miltenberg.Dreiste Betrüger haben in den vergangenen Tagen Schmuck und Bargeld im Wert von über 20 000 Euro erbeutet. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und schilderten, dass bei den Opfern eingebrochen werden soll. Die Polizei warnt weiterhin eindringlich vor der Masche der Betrüger.

Bereits in der Nacht auf Sonntag, 24. Juli, waren die Täter bei einer 79-jährigen Miltenbergerin erfolgreich. Ein angeblicher Polizeioberkommissar machte der Rentnerin mit einem bei ihr bevorstehenden Einbruch Angst und überredete sie auf diese Weise, 600 Euro Bargeld an einen Abholer zu übergeben.

Am Sonntagabend läutete das Telefon bei einer Seniorin in Amorbach. Ein Mann gab sich ihr gegenüber als Polizeibeamter aus Miltenberg aus. In einem zweistündigen Telefongespräch erzählte er der Frau ebenfalls von einem bei ihr bevorstehenden Einbruch durch eine Bande. Letztlich packte die Betrogene Bargeld und Schmuck im Wert von 10 000 Euro in eine Plastiktüte und übergab diese an eine Abholerin, die wenig später an der Haustüre klingelte und sich als Polizistin vorstellte. Am Montag zwischen 22.30 und 24 Uhr übergab ein weiteres Opfer im Amorbacher Amtsgarten Geld und Schmuck im Wert von 10 000 Euro an eine angebliche Polizeibeamtin. Diese war etwa 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß und trug ein weißes Oberteil. In allen Fällen ermittelt die Kripo Aschaffenburg. Zeugen sollen sich unter Telefon 06021/8571732 melden.