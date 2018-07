34-Jähriger in Krankenhausgestorben

Anzeige

Während der Beamte versuchte, den unvermittelten Angriff abzuwehren, setzte sein Kollege Pfefferspray ein, um den Aggressor unter Kontrolle zu bringen. Nachdem dies gelungen war, wurde der 34-Jährige mit Handfesseln fixiert und auf den Boden gelegt. Aufgrund des Verhaltens des Mannes mussten Behandlung und Transport durch den hinzugezogenen Notarzt und Rettungsdienst ebenfalls fixiert erfolgen. Während der Behandlung verschlechterte sich aus bislang unbekannten Gründen der Gesundheitszustand des Mannes deutlich. Kurz nach der Ankunft in einem Krankenhaus starb der 34-Jährige. Eine am Sonntag im Institut für Rechtsmedizin Würzburg durchgeführte Obduktion ergab keine Anhaltspunkte auf ein todesursächliches Einwirken durch Dritte, so das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gestern.

