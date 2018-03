50-Jähriger tödlich verletzt

Anzeige

Kleinheubach.Am sogenannten „Kleinheubacher Rondell“ ist es am Montag zu einem folgenschweren Betriebsunfall gekommen. Ein 50-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks hat inzwischen die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen.

Kurz vor 8 Uhr waren an der Großbaustelle bereits Stahlflechterarbeiten im Gange, als es im Bereich eines Brückenbauwerks zu dem tragischen Betriebsunfall kam. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden schwere Eisenstangen mit einem Ladekran über eine Baugrube geschwenkt.

Ladung geriet in Schräglage

Dabei geriet die Ladung aus noch ungeklärter Ursache in Schräglage und anschließend ins Rutschen. Ein Arbeiter, der das am Kran hängende Paket offenbar ausrichten wollte, wurde unter den herabfallenden Eisenstangen begraben.