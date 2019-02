52-Jähriger tödlich verletzt

Laufach.Ein 52-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag von einem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt. Zur Unfallaufnahme musste die Bahnstrecke Aschaffenburg-Würzburg kurzzeitig gesperrt werden.

Gegen 14.20 Uhr war der 52-Jährige aus einem Regionalzug am Bahnhof in Laufach ausgestiegen und begab sich verbotswidrig ins Gleisbett. Hier versuchte der Mann, der nach bisherigen Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss gestanden haben dürfte, die Gleise zu überqueren. Der Mann schaffte es nicht mehr, vor einem herannahenden Regionalexpress, der in Richtung Würzburg unterwegs war, auf den Bahnsteig zu klettern und wurde von dem einfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt.

Neben der Aschaffenburger Polizei waren ein Notfallmanager der Deutschen Bahn und ein Sachverständiger an der Unfallaufnahme beteiligt. Die Bahnverbindung Aschaffenburg-Würzburg musste für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden, so die Polizei.

