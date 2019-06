54-Jährige und ihr Neffe sind tot

Kahl.Nachdem am Montag in einem Einfamilienhaus in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) zwei Tote aufgefunden wurden, laufen die Ermittlungen der Kripo und der Staatsanwaltschaft weiter auf Hochtouren. Die Kripo hat gemeinsam mit einem Vertreter der Rechtsmedizin erste Untersuchungen am Tatort vorgenommen.

Die Fahndung nach einem möglichen flüchtigen Täter wurde daraufhin eingestellt. Die tote Frau war 54 Jahre alt und in dem Anwesen auch wohnhaft. Bei dem ebenfalls tot vorgefundenen Tatverdächtigen handelt es sich um den 28 Jahre alten Neffen der 54-Jährigen. Beide sind offensichtlich durch massive Gewalteinwirkung ums Leben gekommen.

Hintergründe unklar

Die Hintergründe und der Hergang der Tat sind bislang noch unklar. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem männlichen Toten um den Täter handelt.

Nähere Ermittlungsergebnisse werden nach der Obduktion der beiden Leichen erwartet.

