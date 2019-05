56-Jähriger des Mordes verdächtig

Aschaffenburg.Ein 56-Jähriger sitzt seit 15. Mai auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in Untersuchungshaft, wie nun mitgeteilt wurde. Den Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg zufolge steht er im Verdacht, im Dezember 1979 ein 15-jähriges Mädchen ermordet zu haben. Die Ermittlungen gestalten sich bei der fast 40 Jahre zurückliegenden Tat äußerst schwierig und werden noch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der jetzt 56-Jährige am Abend des 18. Dezember 1979 eine damals 15-jährige Schülerin im Aschaffenburger Schlossgarten getötet haben. Passanten hatten sie am Morgen danach gefunden und die Polizei alarmiert. Eine Soko ermittelte mit Nachdruck, konnte allerdings keinen dringend Tatverdächtigen identifizieren. Im Zuge der Überprüfung sogenannter „Cold Cases“ nahm sich die Ermittlungskommission „Altfälle“ auch dieses Falls erneut an. Auf Grundlage der Erkenntnisse erhärtete sich der Tatverdacht gegen den damals ebenfalls ortsansässigen 17-Jährigen, der mit dem Opfer bekannt war. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg beantragte die Untersuchungshaft, die vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Aschaffenburg angeordnet wurde. Der 56-Jährige schweigt zum Tatvorwurf.

