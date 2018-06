58-Jährigen überfallen und beraubt

Anzeige

Mainaschaff.Äußerst brutal gingen zwei Männer am Samstag bei einem Raubüberfall vor, bei dem sie eine große Menge Bargeld erbeuteten. Eine Augenzeugin fotografierte das Fluchtfahrzeug der Täter und gab so der Polizei den entscheidenden Hinweis. Ein Tatverdächtiger konnte daraufhin in Hessen festgenommen werden. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Reizgas versprüht

Kurz nach 13 Uhr parkte ein 59-jähriger Geschäftsführer seinen Pkw vor seinem Wohnanwesen. Zwei mit Paketdienstuniformen bekleidete Männer warteten augenscheinlich den Moment seines Aussteigens ab und griffen den 59-Jährigen an.

Die Täter sprühten dem Geschädigten Reizgas in die Augen und entwendeten aus dem Kofferraum eine Tasche mit den Tageseinnahmen seiner Firma. Anschließend traten die beiden Räuber mit der Beute, Bargeld in fünfstelliger Höhe, zu Fuß die Flucht an.