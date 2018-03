Air Berlin: Inventar wird versteigert

Anzeige

Köln/Waldaschaff.Fans von Air Berlin und von Fliegerinventar haben am 2. und 3. März Gelegenheit, 2,5 Millionen Auktionsartikel aus den Air Berlin-Fliegern in einer ehemaligen Tennishalle in Waldaschaff bei Aschaffenburg zu besichtigen. Die Gegenstände werden zurzeit durch das Online-Auktionshaus Troostwijk mit Deutschlandsitz in Köln versteigert. Zu den angebotenen Gegenständen, die in rund 5000 Losen zusammengestellt sind, zählen die typischen Kabinenrollwagen (Trolleys), Aluminumaufbewahrungsboxen (Board-Units), sogenannte Oven-Racks (eignen sich unter anderem als Dokumentenablage), Warmhalteboxen und jede Menge Komfortartikel und Give-aways der ehemaligen Fluggesellschaft – von Business-Class-Decken über Joop-Kulturtäschchen und Kinderkoffer bis hin zu Kugelschreibern und Servietten. Der Flugzeuginventar-Spezialist Private Wing aus dem unterfränkischen Bessenbach hatte das alles kurz vor Weihnachten erworben. Sabine Geis, Geschäftsführerin von Private Wing: „Wir haben nahezu das gesamte Inventar aus den rund 150 Air-Berlin-Fliegern ersteigert etwa 7,4 Millionen Artikel, die etwa 120 Lkw-Ladungen ergaben. Als Spezialist für Möbelunikate aus Flugzeugteilen sowie als Verkäufer von Fliegerinventar verschiedener Airlines wissen wir, wie begehrt solche Produkte sind.“

Die zwei Air Berlin-Versteigerungen laufen bis 11. beziehungsweise 12. März. Wer mitbieten möchte, muss sich dazu auf der Website der Firma registrieren. Auktionsplattform: www.troostwijkauctions.com/de. Besichtigungzeiten: 2. März, 10 bis 15 Uhr; 3. März von 9 bis 14 Uhr. Besichtigungsort: Am Heerbach 13, 63857 Waldaschaff (ehemalige Tennishalle).