Angestellte mit Pistole bedroht

Schimborn.Zwei Unbekannte haben am Montag um 2.50 Uhr eine Spielothek in Schimborn, einem Ortsteil von Mömbris im Landkreis Aschaffenburg, überfallen . Einer der Täter bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit mehreren hundert Euro Bargeld.

Messer gezückt

Die Angestellte befand sich noch mit einem weiteren Gast in der Spielothek in der Kahlgrundstraße, als die mit Skimasken verkleideten Täter gegen 2.50 Uhr die Räumlichkeiten betraten. Sie gingen zielstrebig auf die 57-Jährige zu, bedrohten sie mit einer Pistole und einem Messer sowie einem stockähnlichen Gegenstand und forderten die Herausgabe des Bargeldes. Nachdem ihnen die Angestellte mehrere hundert Euro Bargeld übergeben hatte, flüchteten die Täter in einem dunklen Pkw in Richtung Feldkahler Berg.

Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Täter 1: männlich, der Stimme nach zwischen 20 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit einem grünen Parka, einer schwarzen Jogginghose und schwarz-roten Handschuhen der Marke Engelbert Strauss, bewaffnet mit einer Pistole. Täter 2: graue Jacke mit Kapuze, bewaffnet mit einem Messer und einem stockähnlichen Gegenstand.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.01.2019