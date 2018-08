Anschlussstelle Rohrbrunn gesperrt

Rohrbrunn.Für das Einheben von Betonfertigteilen an der bestehenden Anschlussstelle Rohrbrunn der Autobahn 3 ist am Donnerstag, 23. August, zwischen 7 und 22 Uhr die Sperrung der Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Frankfurt erforderlich, teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit.

Während der Sperrung werden die Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Rohrbrunn von der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt abfahren möchten, zur Anschlussstelle Weibersbrunn weitergeleitet und von dort über die A 3 zur Anschlussstelle Rohrbrunn zurückgeführt.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Rohrbrunn auf die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U 42 zur Anschlussstelle Weibersbrunn umgeleitet.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg kann die Autobahn an der Anschlussstelle Rohrbrunn verlassen, jedoch nicht die A 3 zur Tank- und Rastanlage Spessart Nord queren.

