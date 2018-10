Auto überschlägt sich mehrfach

Waldaschaff.Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag gegen 10.30 Uhr auf der A 3 bei Waldaschaff. Ein 25-jähriger Fahrer eines Schweizer Mercedes kam aus bislang ungeklärter Ursache vom linken Fahrstreifen nach links in das Bankett und schleuderte nach rechts. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem weiteren Mercedes, der auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war. Der Unfallverursacher drehte sich mehrfach auf der Fahrbahn und schlug schließlich am rechten Fahrbahnrand in die Böschung ein. Das zweite Fahrzeug geriet ebenfalls nach rechts ins Bankett, wo es sich mehrfach überschlug, bevor es zum Stehen kam. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und erlitt ein Schleudertrauma. Der 37-jährige Fahrer des Mercedes, der sich überschlagen hatte, und seine Beifahrerin wurden ebenfalls nicht schwerer verletzt, wurden jedoch zunächst intensivmedizinisch betreut. Aufgrund des Trümmerfeldes, der umfangreichen Spurenlage und der Versorgung der Verletzten musste die Autobahn für längere Zeit voll gesperrt werden. Dadurch entstand ein längerer Stau, der sich nach der Bergung der Fahrzeuge nur langsam abbaute. Der Sachschaden an den Fahrzeugen sowie den Verkehrseinrichtungen wird von der Polizei auf etwa 91 000 Euro geschätzt.

