Behinderungen auf der Autobahn

Anzeige

Rohrbrunn.Nach der Verkehrsumlegung auf die Richtungsfahrbahn Nürnberg finden von Freitag, 13. April, 18 Uhr, bis Sonntag, 15. April, 10 Uhr, an der Anschlussstelle Rohrbrunn Brücken-Abbrucharbeiten statt. Während der Abbrucharbeiten wird der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt, der an der Anschlussstelle Rohrbrunn von der A 3 abfahren möchte, zur Anschlussstelle Weibersbrunn weitergeleitet und von dort über die A 3 zur Anschlussstelle Rohrbrunn zurückgeführt. Der Verkehr, der an der Anschlussstelle Rohrbrunn auf die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren möchte, wird über die Staatsstraße 2312 beziehungsweise 2308 zur Anschlussstelle Weibersbrunn geführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg kann die A 3 an der Anschlussstelle Rohrbrunn verlassen, jedoch nicht die A 3 zur Tank- und Rastanlage Spessart Nord queren. Die Erneuerung des Bauwerkes erfolgt in den kommenden Monaten unter Aufrechterhaltung einer einstreifigen Verkehrsführung mit Lichtsignalregelung.