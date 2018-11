Bekannten mit Messer verletzt

KARLSTEIN AM MAIN.Während eines Besuchs soll am Montagabend ein 24-Jähriger seinen Gastgeber mit einem Messer verletzt haben. Inzwischen befindet sich der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Es war am Montagabend in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten gekommen. Nach offenbar reichlichem Alkoholkonsum soll der 24-Jährige zu dem Messer gegriffen und damit seinen sieben Jahre älteren Kontrahenten an Kopf und Armen verletzt haben.

Zwei Promille

Der 31-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen, bei dem ein Alkoholschnelltest einen Wert von knapp zwei Promille ergab, vorläufig fest.

Nach einer Blutentnahme verbrachte der Festgenommene den Rest der Nacht in einer Haftzelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Dieser erließ gegen den 24-Jährigen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern unterdessen weiterhin an.

