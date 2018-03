Betrügerisches Gewinnversprechen

Anzeige

Erlenbach.Erneut haben Betrüger einen Senior um mehrere tausend Euro gebracht. Die Täter stellten dem älteren Mann einen Lotteriegewinn in Aussicht. Um diesen zu erhalten, sollte er jedoch in Vorkasse gehen und größere Beträge ins Ausland übersenden. Der finanzielle Schaden beläuft sich allein in diesem Fall auf über 30 000 Euro. Bereits seit Januar erhielt der Rentner Anrufe von zwei Unbekannten. Die Täter gaukelten dem Senior vor, bei einer Lotterie gewonnen zu haben. Da der Geschädigte vor einigen Jahren tatsächlich an einem Internet-Gewinnspiel teilgenommen hatte, ahnte er nicht, dass er Betrügern aufgesessen war. In der Folge ließ er sich davon überzeugen, in mehreren Raten größere Geldbeträge per DHL-Express ins Ausland zu verschicken.