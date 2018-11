Betrügerisches Gewinnversprechen

Aschaffenburg.Ein 42-jähriger Mann hat nach einem angeblichen Gewinnversprechen einem zunächst Unbekannten über ein Jahr lang insgesamt einen sechsstelligen Geldbetrag gezahlt. Durch intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg gelang nun bei einer erneuten Geldübergabe die Festnahme eines 49-Jährigen. Dieser sitzt nun in Untersuchungshaft.

Über 100 000 Euro Schaden

Seit September 2017 ist ein 42-Jähriger aus dem Landkreis einem Betrüger aufgesessen. Der zunächst Unbekannte stellte dem Geschädigten einen Gewinn im siebenstelligen Bereich in Aussicht. Um den Betrag zu erhalten, sollte der 42-Jährige jedoch in Vorkasse gehen. Er ließ sich durch die Masche der Betrüger täuschen und leistete über verschiedene Bezahldienste, aber auch bei persönlichen Geldübergaben, immer wieder Vorauszahlungen über letztlich insgesamt mehr als 100 000 Euro.

Die Ermittlungen in dem Fall hatte nach Anzeige durch den Geschädigten Ende Oktober die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Die intensiven, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführten Ermittlungen der Beamten führten schnell zum Erfolg.

Bei einer erneuten Geldübergabe des Geschädigten am Aschaffenburger Hauptbahnhof wurde schließlich ein 49-jähriger Mann aus dem Raum Hamburg vorläufig festgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der 49-Jährige am vergangenen Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt, wie die Polizei gestern mitteilte. Der Richter ordnete wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Dieser sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

