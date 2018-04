Bewohner vor Flammen gerettet

Laufach.Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es heute in den frühen Morgenstunden in Laufach im Kreis Aschaffenburg zu einem Wohnungsbrand. Ein Nachbar rettete einen Bewohner vor den Flammen. Die Feuerwehr musste mit schwerem Atemschutz einen weiteren Bewohner aus dem Gebäude befreien. Gegen 4 Uhr hatten Anwohner eine ungewöhnlich starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

...

Sie sehen 32% der insgesamt 1285 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.02.2018