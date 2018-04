Bewusstsein verloren und auf der Fahrt gestorben

Anzeige

Bischbrunn.Ein 69-jähriger Fahrer eines Wohnmobils ist ersten Ermittlungen zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache während der Fahrt immer langsamer geworden und dann auf der A 3 bei Bischbrunn an der Leitplanke entlang ausgerollt. Er war am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der A 3 in Richtung Süden unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld, im Baustellenbereich bei Bischbrunn, das Bewusstsein verlor und an die Leitplanke fuhr.

Nachfolgende Fahrzeugführer und Ersthelfer, darunter auch ein Arzt, erkannten die Situation und begannen sofort mit der Reanimation.

Ein verständigter Rettungshubschrauber mit Notarzt musste ohne Polizeieinweisung während des fließenden Verkehrs auf der A 3 landen und die Reanimation fortsetzen. Doch für den Wohnmobilfahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.