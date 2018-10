Brand in Wohnhaus ausgebrochen

Haibach.Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht auf Freitag ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Aschaffenburg

Rauchentwicklung

Gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei von einer Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Haibach in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg, der örtlichen Feuerwehren und des Rettungsdienstes befanden sich keine Personen mehr im Anwesen. Offenbar war das Feuer im Obergeschoss des Anwesens ausgebrochen und hat dann im weiteren Verlauf auf das Dachgeschoss übergegriffen.

Zwei Bewohner leicht verletzt

Bei dem Brand wurden zwei Bewohner leicht verletzt und mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Aschaffenburg gebracht.

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar und, genauso wie die Schadenshöhe, Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

