Brandstiftung an Pkw geklärt

Aschaffenburg.Nachdem am Montag in Aschaffenburg ein Pkw aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrannt war, hat die Kripo Aschaffenburg die Brandstiftung nun geklärt. Ein Tatverdächtiger sitzt nach der Vorführung beim Amtsgericht in Untersuchungshaft.

Der Nissan Qashqai war am Montag gegen 5 Uhr von Zeugen lichterloh brennend auf einem Parkplatz im Bessenbacher Weg vorgefunden worden. Der Schaden an dem völlig zerstörten Pkw liegt bei etwa 10 000 Euro. Die Kripo Aschaffenburg hatte umgehend die Ermittlungen eingeleitet. Dabei hatte sich schnell herausgestellt, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Der Tatverdacht erhärtete sich zudem rasch gegen einen 31 Jahre alten Mann aus Aschaffenburg.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden durch den zuständigen Ermittlungsrichter am Donnerstag die notwendigen Beschlüsse erlassen, um den Tatverdächtigen am Donnerstagmorgen in seiner Wohnung festzunehmen. Bereits am Donnerstagnachmittag wurde der Beschuldigte, ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft, am Amtsgericht vorgeführt.

Der Richter erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den geständigen 31-Jährigen wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung. Im Anschluss brachten Beamte der Kriminalpolizei den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.03.2019