Brummi-Raserin von Polizei gestoppt

Aschaffenburg.Beamte der Autobahnpolizei stoppten am Donnerstag auf der A 3 bei Aschaffenburg eine rasende 25-Jährige am Steuer eines rumänischen Sattelzugs. Das Gefährt war am sogenannten Kauppenabstieg zwischen Weibersbrunn und Waldaschaff aufgefallen, weil es talwärts mit weit überhöhter Geschwindigkeit andere Lkw überholte. Bei der Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht, denn der Zug war mit einer Spitzengeschwindigkeit von 132 Stundenkilometer (erlaubt sind hier 80) unterwegs, eine Geschwindigkeit, die ein moderner Brummi normalerweise gar nicht erreichen kann, weil der eingebaute Geschwindigkeitsbegrenzer dem Geschwindigkeitsrausch vorher ein Ende setzt. Die Fahrerin erwartet nun ein Bußgeld von rund 500 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot. Eine entsprechende Sicherheitsleistung wurde einbehalten. Ferner ergeht noch eine Zwei-Punkte-„Gutschrift“ im Zentralregister.