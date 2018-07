Crystal Meth in Auto entdeckt

Anzeige

Weibersbrunn.Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hat am Samstagabend auf der Autobahn 3 einen unterschlagenen BMW aus dem Verkehr gezogen. In dem Fahrzeug stellten die Beamten rund 46 Gramm der lebensgefährlichen Droge „Crystal Meth“ sicher. Zudem wurden 1500 Euro mutmaßliches Drtogengeld entdeckt. Der 28-jährige Fahrer, der möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht in Besitz eines Führerscheins war, wurdeertmals vorläufig festgenommen.

Der Beschuldigte wurde am Sonntag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Aschaffenburg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der28-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.