„Der neue Bischof gefällt uns gut“

Kloster Kreuzberg.Rund 1000 Gläubigen mit Bischof Dr. Franz Jung am Samstag einen Pontifikalgottesdienst auf dem Kreuzberg in der Rhön gefeiert. Dekan Dr. Andreas Krefft begrüßte den Bischof „im nördlichsten Teil, am höchstgelegenen Wallfahrtsort und am geografisch höchsten Punkt des Bistums Würzburg“.

Viele Begegnungen

Nach dem feierlichen Gottesdienst und einer eucharistischen Prozession um das Kloster nutzten zahlreiche Menschen aus den Dekanaten Hammelburg, Bad Kissingen und Bad Neustadt die Gelegenheit für einen kurzen persönlichen Austausch mit ihrem Bischof. Der Besuch schloss nach der Bischofsweihe Jungs am 10. Juni den Reigen von Begegnungen des neuen Bischofs mit den Gläubigen seines Bistums ab.

Bei frischen Morgentemperaturen begrüßte Dekan Krefft zu Beginn des Gottesdienstes den Würzburger Bischof zu seinem ersten Besuch auf dem heiligen Berg der Franken. Die Menschen der Region freuten sich, „dass Sie sich die Ehre geben. Das Warten hat sich gelohnt, denn Sie kommen am Fest Kreuzerhöhung, das hier auf dem Kreuzberg schon seit jeher einen besonderen Stellenwert hat“, sagte Krefft zu dem besonderen Gast.

Er lud den Bischof ein, unter der manchmal etwas ruppig wirkenden Schale das große Herz der Rhöner Menschen zu entdecken. In seiner Predigt blickte Bischof Jung auf die besondere Bedeutung, die das Kreuz im Leben des heiligen Franz von Assisi hatte.

Viel Zeit habe der Heilige im Gebet vor dem Kreuz der Kirche von San Damiano verbracht. Glaube, Liebe und Hoffnung habe er sich dort von Gott erbeten. „Sein Gebet wurde erhört. Er vernahm Jesu Auftrag: ‚Bau meine Kirche wieder auf!‘“ Anfangs habe Franziskus diesen Auftrag wörtlich verstanden und sich um verfallene Gotteshäuser gekümmert.

Erst später sei ihm aufgegangen, dass diese Aufforderung weit umfassender war: Bei einer Begegnung mit einem Aussätzigen steigt Franziskus von seinem Pferd, umarmt und küsst den Mann. „Was ihm bis dahin unannehmbar schien, wird ihm durch den Blick auf den gekreuzigten Herrn möglich. Das Bittere verwandelt sich in Süßes.“

Franziskus habe erkannt, dass durch sein eigenes Leid am Kreuz Jesus den Menschen annehme in all seiner Krankheit und Verlorenheit.

Dieses Gnadengeschenk der Erkenntnis hat nach den Worten des Bischofs eine weitere Steigerung erfahren: „Zwei Jahre vor seinem Tod erhält Franziskus die Wundmale Jesu. Diese Botschaft will jeden Christen anrühren: Hat Dich das Evangelium im Innersten berührt?“

„Spüren wir dieses Leiden?“

Bischof Jung sagte, Katholiken seien in diesen Tagen besonders verbunden mit den Menschen, die in der Kirche Missbrauch erlebt haben, „die sich jahrelang allein gelassen, verloren, beschämt gefühlt haben, die nie den Mut hatten, darüber zu reden. Spüren wir überhaupt dieses Leiden und wie gehen wir damit um?“

Maria als Fürsprecherin

Das auf den 15. September fallende Gedenken an die Schmerzen Mariens ergänze hervorragend das Fest Kreuzerhöhung des Vortags, erklärte der Bischof weiter.

„Sie war der Mensch, der die Schmerzen Jesu am Kreuz mit ihm erlitten hat, sie hat dort mit ihm gebetet. Sie ist Fürsprecherin für die Erneuerung der Kirche.“

„Das war hier ein sehr freundlicher Empfang“, sagte Bischof Jung am Ende der Liturgie.

Mehr als anderthalb Stunden nahm er sich danach Zeit, durch die Räume der Klostergastronomie zu gehen und sich mit den Wallfahrern zu unterhalten.

„Der gefällt uns gut“, lautete hinterher – stellvertretend für viele – das einhellige Urteil von begeisterten Pilgerinnen aus Schönau und Weisbach. pow

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018