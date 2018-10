Die wahre „Panne“ lag unter dem Sitz

Marktheidenfeld.Als die Polizei am Sonntag gegen Mitternacht auf der A 3 bei Marktheidenfeld zu einem Pannenfahrzeug unterwegs war, staunte sie nicht schlecht. Zunächst schien alles recht normal: Ein hilfsbereiter Verkehrsteilnehmer hatte das Pannenfahrzeug bereits mit einem Abschleppseil mit dem eigenen Auto verbunden und zog den havarierten Touran von der Autobahn. Die Streife sicherte das Unterfangen ab. Plötzlich riss das Seil, und der Pkw blieb im Bereich der Autobahnausfahrt der Anschlussstelle Marktheidenfeld erneut liegen. Als die Beamten daraufhin erstmals Kontakt zu dem Fahrer aufnehmen konnten, war der Grund für die „Panne“ schnell klar: Der Fahrer hatte beinahe 1,8 Promille – die leere Wodkaflasche lag unter dem Sitz. In diesem Zustand hatte er vergessen zu tanken und war deshalb liegen geblieben. Nachdem die Beamten das Fahrzeug nun selbst von der Autobahn gezogen hatten, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, durfte er die Dienststelle auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung verlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018