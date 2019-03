Diebesgut bei Kontrolle gefunden

Rohrbrunn.Nachdem ein verdächtiges Fahrzeug ins Visier einer Zivilstreife der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg geraten war, brachte die anschließende Kontrolle Einbruchswerkzeug und Diebesgut zum Vorschein.

Am Mittwoch, gegen 3 Uhr, geriet ein blauer VW in einem Wohngebiet in Goldbach ins Visier einer zivilen Streife der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg. Das mit drei Personen besetzte Fahrzeug wurde schließlich an der Rastanlage Spessart-Süd kontrolliert. Im Pkw fanden die Beamten neben Einbruchswerkzeug und Sturmhauben auch Schmuck.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen und verbrachten die Nacht in der Haftzelle der Polizei. Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu der Herkunft des gefundenen Schmucks aufgenommen. Dieser konnte einem Wohnungseinbruch in der Aschaffenburger Straße in Goldbach aus der gleichen Nacht zugeordnet werden.

Die Tatverdächtigen, drei rumänische Staatsangehörige im Alter von 29 bis 39 Jahren, wurden am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls die Untersuchungshaft gegen die Männer an. Diese befinden sich nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

