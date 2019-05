Dreister Überfall auf ältere Frau

Aschaffenburg.Ein dreister Überfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Aschaffenburg. Ein bislang Unbekannter folgte einer älteren Dame in ihre Wohnung und entriss ihr die Handtasche. Mit Bargeld in Höhe von 70 Euro flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Gegen 15 Uhr bot der Mann der 79-Jährigen Hilfe beim Öffnen der Haustüre eines Mehrfamilienhauses an. Obwohl sie die Hilfe ablehnte, ließ sich der Mann nicht davon abhalten und folgte ihr bis ins dritte Obergeschoss. Als die Frau dort ihre Wohnung öffnete, schubste er sie hinein und sah sich kurz nach Wertsachen um. Als der Unbekannte an der Garderobe eine Umhängetasche mit allen wichtigen Dokumenten und Bargeld entdeckte, versuchte die Seniorin noch mit ihren Händen die Tasche zuzudrücken. Doch der Täter schubste sie zur Seite, entnahm die Geldbörse und daraus das Bargeld. Die 79-Jährige blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos.

