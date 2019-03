Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Hösbach.Zwei Männer wurden am Samstagabend auf frischer Tat bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale gestellt und festgenommen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln zu Zusammenhängen mit weiteren Einbrüchen in jüngerer Vergangenheit. Die Tatverdächtigen sitzen zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Gegen 22 Uhr drangen zwei Männer im Alter von 54 und 66 Jahren gewaltsam in eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße ein.

Polizei vor Ort

Noch bevor sich die Täter auf die Suche nach Beute machen konnten, wurden die Einbrecher von einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg vor Ort gestellt und vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm im Anschluss die Ermittlungen. Die beiden Männer aus dem hessischen Raum wurden am Sonntagvormittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen die Tatverdächtigen anordnete. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten überstellt.

Weitere Einbrüche?

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg überprüft nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, ob die Tatverdächtigen auch für weitere Einbrüche in Bäckereifilialen der jüngeren Vergangenheit in Frage kommen, wie es abschließend in einem Bericht von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.03.2019