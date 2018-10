Einbrecher in Wohnhaus

Miltenberg.Unbekannte sind zwischen Sonntag und Mittwoch in ein Wohnhaus in Miltenberg eingebrochen, so die Polizei gestern. Die Täter entwendeten Schmuckstücke und entkamen mit ihrer Beute unerkannt.

Nach jetzigem Stand hat sich der Einbruch in der Monbrunner Straße zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Mittwoch, 11.45 Uhr, ereignet. Die Täter gelangten gewaltsam durch eine Kellertür in das Einfamilienhaus, wo sie sich auf die Suche nach Wertgegenständen machten. Den Einbrechern fielen dabei mehrere Schmuckstücke in die Hände. Der Beuteschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Wer im fraglichen Zeitraum in der Monbrunner Straße etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte, soll sich unter Telefon 06021/8571732 mit der Kriminalpolizei in Aschaffenburg in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018