Falschparker mit Pistole bedroht

Bürgstadt.Einen vermeintlichen Falschparker hat am Montagnachmittag ein 56-Jähriger mit einer Pistole bedroht. Der Bedrohte parkte sein Fahrzeug um und informierte die Polizei. Diese stellte in der Wohnung des Landkreisbewohners einen Schreckschussrevolver und eine Luftdruckpistole sicher.

Mit einer solchen Reaktion hatte ein 49-Jähriger sicherlich nicht gerechnet, als er kurz nach 16 Uhr sein Auto in der Miltenberger Straße geparkt hatte. Kurz nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte, forderte der 56-Jährige ihn von seinem Balkon aus auf, das Auto umzuparken, schließlich handele es sich um einen Privatparkplatz. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte er den 49-Jährigen und dessen 31-jährigen Beifahrer mit einem Revolver. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, parkten die Männer das Fahrzeug um und informierten die Polizei. Die alarmierte Streife der Miltenberger Polizei stellte in der Wohnung des Tatverdächtigen einen Schreckschussrevolver und eine Luftdruckpistole sicher. Der 56-Jährige zeigte sich geständig und gab an, durch die benachbarte Dauerbaustelle und der damit verbundenen Lärm- und Verkehrsbelastung gestresst gewesen zu sein.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018